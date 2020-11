Três jovens são baleados em Barra Mansa

Matéria publicada em 16 de novembro de 2020, 10:29 horas

Dois adolescentes, de 15 e 17 anos, são suspeitos de atirarem contra as vítimas, de 15, 16 e 17 anos

Barra Mansa – Três adolescentes, de 15, 16 e 17 anos, sofreram uma tentativa de homicídio, na noite de domingo (15), em Barra Mansa. O crime foi registrado na Rua Otenildo Machado, no bairro Piteiras, enquanto os jovens lanchavam próximo à uma quadra poliesportiva.

Segundo informações, outros dois menores – de 15 e 17 anos – passaram de moto atirando contra as vítimas. Policiais militares conseguiram apreender os suspeitos pouco após o ocorrido, na Rua Antônio da Silva Reis, no bairro Nova Esperança. Com eles foram apreendidos dois revólveres, seis munições, uma granada de som e a motocicleta supostamente usada no crime.

A dupla irá responder por fato análogo a tripla tentativa de homicídio e porte ilegal de arma. As três vítimas foram socorridas na Santa Casa de Misericórdia de Barra Mansa. Um dos baleados precisou ser submetido a uma cirurgia.