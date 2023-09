Três peças essenciais que fazem sentido para mim!

Sempre nos deparamos com um guarda-roupa cheio de peças e temos a sensação de que não há nada para vestir. Difícil entender isso né?! Na verdade, isso acontece porque faltam aquelas peças-chave que ajudam a unir o conjunto e criar a harmonia do look.

E como sabemos que é difícil aprender o que é essencial diante de tantos itens, separei nessa matéria 3 peças para montar um look de sucesso. Então, continue lendo para conferir minhas sugestões.

1. Acessórios:

Os acessórios são parte essencial de um bom visual. Eles podem servir para completar a produção, podendo também, ser o item com mais destaque no look. Você pode aumentar as possibilidades do seu guarda-roupa usando acessórios. Por exemplo, um colar, pode transformar aquele vestido ou aquela blusa básica em algo super novo e admirável.

Use o poder dos colares, anéis, brincos e lenços para deixar seus looks mais versáteis e cheios de personalidade.

Enfim, brincos, anéis, colares, pulseiras, lenços, chapéus… São tantas possibilidades de acessórios que eu poderia ficar o dia todo falando deles por aqui. Por isso, são peças essenciais no guarda-roupa de toda mulher (e dos homens também) porque tem o poder transformador de qualquer look, principalmente no mais básico.

Eu sou super fã dos acessórios e faço uso deles para complementar o meu visual.

2. Botas:

Sem sombra de dúvidas, as botas fazem toda a diferença no look. As botas viraram não só favoritas do inverno, mas em dias mais quentes também. A bota é outra peça essencial para combinar com qualquer roupa – desde calças a vestidos. Elas funcionam tanto em produções para a noite, quanto para as mais casuais durante o dia.

A bota transita por vários estilos e pode ser usada em qualquer estação do ano. Ela é uma peça essencial para arrematar um look, é um calçado versátil que garante combinações fáceis e estilosas.

Não importa o modelo, se é de cano baixo, cano médio ou cano alto, ela irá te acompanhar em vários looks, na verdade elas por si só conseguem deixar qualquer produção superelegante.

3. Terceira peça:

Ah, o poder da terceira peça consegue tornar um look básico em descolado ou deixar uma produção ainda mais sofisticada. Coletes, jaquetas, maxi cardigãs e blazers são ótimas opções para incluir mais um elemento ao seu look e deixar você ainda mais estilosa.

Além de dar um toque a mais nas suas produções, usar esse truque faz com que o seu guarda-roupa se multiplique, sabia? Isso acontece porque com elas você consegue montar diferentes looks com as mesmas peças e fazer com que sempre pareçam novos looks, legal né?!

A terceira peça é um estilo conhecido por mulheres no mundo todo. Trata-se de uma combinação que tem como objetivo modernizar seu look. Se você quer deixar seu look básico mais descolado ou sofisticado, a terceira peça é a solução.

Resumindo, essas são as 3 peças que considero essenciais para se ter no guarda-roupa. Com elas, você terá possibilidade de multiplicar as produções dos seus looks!

Gostou da matéria? Bora abrir seu guarda roupa e separar essas três peças essenciais?!