Três pessoas ficam feridas após caminhão cair em ribanceira

Matéria publicada em 18 de dezembro de 2020, 18:40 horas

Itatiaia – A chuva, no final da tarde desta sexta-feira, dia 18, provocou um acidente na Via Dutra, Km 322, em Itatiaia. Um caminhão, que transportava laticínios, saiu da pista e caiu em uma ribanceira. Três homens, de 41, 25 e 38 anos, que estavam no veículo, ficaram feridos.

A equipe de socorro da Concessionária Nova Dutra e Corpo de Bombeiros realizariam o resgate das vítimas. Elas foram levadas para o Hospital de Emergência de Resende. Policiais rodoviários, que também estiveram no local do acidente, disseram que não houve congestionamento no trecho.