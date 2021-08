Matéria publicada em 6 de agosto de 2021, 17:26 horas

Barra Mansa – Guardas municipais de Barra Mansa registraram na tarde desta sexta-feira, dia 6, um acidente entre um Gol e um Astra, que deixou três pessoas feridas. A colisão foi no cruzamento das ruas Cristóvão Leal e Pedro Vaz, próximo ao Colégio Barão de Aiuruoca, em Barra Mansa.

O comandante da GM, Paulo Sérgio Valente, disse que as vítimas foram uma mulher que estava no Gol, e dois homens que ocupavam o Astra. Elas foram levadas para Santa Casa de Barra Mansa.

O primeira classe da GM (patente), Sanches, que foi ao local do acidente, foi informado por testemunhas, que o motorista do Gol, não parou no cruzamento das ruas, atingindo o Astra.

Outro acidente em Barra Mansa

Duas pessoas ficaram feridas após uma batida entre um carro e uma moto na manhã desta sexta-feira (6), no cruzamento da Avenida Joaquim Leita e Rua Mário Ramos, no Centro de Barra Mansa.

O inspetor Robson, também foi informado por testemunhas que a moto seguia pela avenida quando colidiu contra o carro, que saía da rua .

As vítimas foram um motociclista, de 29 anos, e uma jovem, de 23, que estava na garupa do veículo. Eles sofreram escoriações e foram encaminhados à Santa Casa. A Guarda Municipal orientou os motoristas para evitar congestionamento no local do acidente.