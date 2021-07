Três pessoas são baleadas após troca de tiros com PMs que ocupam o Paraíso em Barra Mansa

Matéria publicada em 26 de julho de 2021, 16:37 horas

A ocupação da PM no Paraíso e a prisão de um suposto traficante do barro podem ter sido as causas do confronto armado

Barra Mansa –Uma troca de tiros entre supostos criminosos e policiais militares no final da manhã desta segunda-feira, dia 26, terminou com três homens baleados e um preso. O confronto armado foi no bairro Paraíso, em Barra Mansa.

A polícia informou que na ação um homem, que não teve a idade divulgada, foi preso com um revólver, uma espingarda, munições, 26 pedaços de maconha, 50 pinos de cocaína, um coldre, dois rádios e três celulares.

Segundo a própria polícia, há dois motivos para justificar o tiroteio, um deles seria porque traficantes estariam incomodados com a presença dos agentes que passaram a ocupar a localidade, após a morte de menino, de 2 anos, e um jovem, de 21, na noite de sábado, dia 24.

A outra hipótese levantada pelos policias seria a prisão na madrugada de sábado para domingo, de um suposto gerente do tráfico de drogas do bairro Paraíso. Ele foi detido por policiais militares quando estava num carro de aplicativo de veículos.

Os PMs interceptaram o veículo quando saía do bairro Paraíso e, seguia em direção ao bairro Padre Josimo. Os agentes disseram que contra o suspeito detido há três mandados de prisão pendentes por homicídio e tráfico de drogas. Ele foi levado para a 90ª DP (Barra Mansa).

Guarnições da PM continuam intensificando o policiamento no Paraíso e em bairro adjacentes, e auxiliando a Polícia Civil nas investigações