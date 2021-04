Três pessoas são baleadas na Vila Delgado em Barra Mansa

Matéria publicada em 24 de abril de 2021, 08:53 horas

Testemunhas disseram à PM que suspeitos passaram de carro pela Av. Presidente Kennedy e atiraram em direção à Vila

Barra Mansa – Três homens, de 34, 24 e 33 anos, foram baleados na madrugada deste sábado, 24, na Vila Delgado, no bairro Ano Bom, em Barra Mansa. As vítimas foram socorridas e encaminhadas para Santa Casa de Misericórdia e não correm risco de morte. O caso foi registrado na 90ª DP.

Segundo consta na ocorrência, PMs do 28º Batalhão foram ao local às 4h50, a fim de verificar disparos de arma de fogo e foram informados por populares que um carro, branco, modelo Fiat/Siena, havia passado pela Avenida Presidente Kennedy, em alta velocidade. A informação dava conta que suspeitos, não identificados, haviam disparado em direção à Vila e que três pessoas haviam sido atingidas.

A PM fez patrulhamento pelo bairro e nenhum suspeito foi localizado. Os agentes estiveram na Santa Casa e encontraram as vítimas lúcidas. O homem, de 34 anos, foi atingido com um tiro nas nádegas. O segundo, de 24 anos, foi atingido com dois tiros, sendo um na costela e um no braço. O terceiro, de 33, ficou ferido após ser atingido com três tiros, sendo um na coxa direita, um na coxa esquerda e outro na canela direita.

A Polícia Militar informou na ocorrência que as vítimas disseram não reconhecer o autor dos disparos. O caso foi registrado na delegacia de Barra Mansa como tentativa de homicídio.