Barra do Piraí – O descumprimento de decreto municipal, com medidas de combate à pandemia, provocou a detenção de três pessoas, que foram levadas para a 88ª Delegacia de Polícia (DP) na quinta-feira, dia 20. Dois deles estavam em posse de drogas. O flagrante aconteceu em um bar no Centro.

A ação foi coordenada pelo 10° Batalhão de Polícia Militar (BPM). Agentes foram ao bar, na Rua Cristiano Otoni, por volta das 23h30min, após denúncia anônima dando conta que o local estaria funcionando com som alto, venda de bebidas alcoólicas em desacordo com o decreto municipal e possível venda de material entorpecente.

De acordo com o decreto é permitido o funcionamento de bares, restaurantes, lanchonetes, conveniências e estabelecimentos congêneres, limitando o atendimento ao público em 50% de sua capacidade de lotação, até as 22 horas.

Segundo os agentes, no local foi possível ouvir vozes e som alto dentro do estabelecimento, que se encontrava a princípio fechado. Ao baterem na porta, os PMs foram atendidos por um homem, de 18 anos, que se apresentou como proprietário, que autorizou a entrada dos agentes, que encontraram várias pessoas no local. Durante revistas dois homens, de 23 e 30 anos, foram flagrados com três tambores, um pino de cocaína e um invólucro de maconha.

O dono do bar vai responder por sua conduta irregular no estabelecimento; já os outros dois que estavam com as drogas, foram autuados no artigo 28 da Lei 11.343/06. Todos foram liberados.