Três pessoas são presas pela PM com 68 tabletes de maconha em Volta Redonda

Matéria publicada em 18 de junho de 2020, 08:24 horas

Um menor e a quantia de R$ 21 mil em espécie, também foram apreendidos; um casal também foi preso durante abordagem na Linha Vermelha com mais três tabletes da droga

Volta Redonda – Três pessoas foram presas e um adolescente apreendido na Rua Bom Pastor, no bairro Açude IV, em Volta Redonda, durante uma operação da Polícia Militar, iniciada na noite da quarta-feira (17), em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. O endereço servia como ponto de armazenamento e distribuição de drogas para a região e outras cidades do estado. Um casal também foi preso pelo BPRV durante abordagem na Linha Vermelha. Entre os presos, um homem de 29 anos assumiu ser responsável pela distribuição das drogas no Rio e Grande Rio. Ele recebia os entorpecentes de São Paulo.

A PM apreendeu, ao todo, 71 tabletes de maconha, R$ 21 mil em espécie, além de um veículo Toyota Corolla usado pelo casal e uma motocicleta Honda CG 160. Segundo os policiais, o dinheiro e parte da droga foram oferecidos pelo chefe do esquema, em Volta Redonda, para não ser conduzido à delegacia.

Uma equipe do Batalhão Rodoviário da PM abordou o casal dentro do Honda Civic na Linha Vermelha. A dupla transportava três quilos de maconha. Durante abordagem, eles revelaram onde havia pegado o entorpecente – que tinha acabado de chegar de São Paulo – numa casa da Rua Bom Pastor, no bairro Açude, em Volta Redonda. Segundo a PM, outros dois suspeitos chegaram pouco tempo depois, de motocicleta, com parte da droga (25 tabletes) e o dinheiro.

No caminho para a delegacia, um dos suspeitos confessou que havia mais maconha guardada em sua casa, localizada na Viela Saíra, no Açude. No endereço foram localizados mais 43 tabletes de maconha, posteriormente apreendidos. O caso foi registrado na 93ª DP (Volta Redonda).