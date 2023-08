Três Pitbulls invadem casa e matam animal de estimação, em Barra do Piraí

Barra do Piraí – Três cães da raça Pitbull, escaparam de sua residência, na terça-feira (8), no bairro de Fátima, em Barra do Piraí, e invadiram uma propriedade vizinha. Os cães atacaram um coelho, pertencente a uma criança de três anos. A criança não foi ferida no incidente.

Após o episódio que levou à morte do coelho, os tutores dos cães estão sob investigação por omissão de guarda de animais perigosos. De acordo com o delegado titular da 88ª DP, Antonio Furtado, a identificação dos responsáveis e das testemunhas é a próxima etapa da investigação.

“Fica evidente que a posse responsável de animais, especialmente de raças com histórico de agressividade, exige constante vigilância. Casos como este reforçam a necessidade de atenção e cuidados rigorosos, dentro de casa ou em locais públicos”, declarou Furtado.

Ele informou ainda que os tutores dos pitbulls serão intimados para prestar esclarecimentos, enfatizando que, apesar de não ser um delito com pena concreta de prisão, eles serão alertados quanto à responsabilidade pela segurança da comunidade.

“Este caso serve como um alerta para os perigos potenciais de animais de raças mais agressivas e a importância de medidas preventivas para garantir a segurança de todos. Uma criança poderia ter morrido neste incidente” concluiu o delegado.