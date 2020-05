Três Rios chega aos 100 casos confirmados de Covid-19

Matéria publicada em 12 de Maio de 2020, 09:38 horas

Três Rios – O município de Três Rios chegou aos 100 casos confirmados de Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, na segunda-feira (11). Dos 100 pacientes com a doença, 20 são considerados recuperados após passarem pelos 14 dias em isolamento domiciliar sem apresentar piora no quadro de sintomas. Sete pessoas estão internadas, seus estados de saúde não foram divulgados pela prefeitura.

Três Rios já notificou 413 casos suspeitos de coronavírus sendo que 171 foram descartados, 142 aguardam os resultados dos exames, cerca de quatro pacientes (suspeitos) estão internados. O município segue com um óbito confirmado por coronavírus.

– Em caso de agravo dos sintomas, uma equipe é acionada para realizar a visita domiciliar ao paciente e dependendo da gravidade, ele é encaminhado para atendimento hospitalar – destacou a prefeitura em nota, acrescentando que os pacientes (com suspeita ou confirmação de coronavírus) são telemonitorados com ligações telefônicas diárias dos profissionais da saúde, através do PAID (Programa de Atendimento aos Pacientes em Isolamento Domiciliar).