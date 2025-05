Três Rios: homem é preso com arma que pode ter sido usada em homicídio

Três Rios – Um homem suspeito de envolvimento em um homicídio ocorrido no bairro Vila Isabel foi preso na manhã desta sexta-feira (9), em Três Rios. Ele foi localizado em uma residência no bairro Morada do Sol, onde teria sido encontrada uma pistola que pode ter sido usada no crime.

A ação foi realizada por equipes do Grupamento de Ações Táticas (GAT) e do PATAMO Vila, com base em informações do setor de inteligência do 38º Batalhão. A suspeita é de que a morte, registrada no dia 25 de maio, esteja relacionada a um conflito entre as facções Comando Vermelho e Terceiro Comando Puro (TCP), que atuam na cidade.

O local da abordagem foi um conjunto de kitnets. Os policiais foram autorizados a entrar por um dos moradores. Dentro do imóvel, o suspeito foi encontrado saindo do banheiro e tentou fugir pela janela, mas foi contido por agentes que estavam posicionados do lado de fora.

Durante a revista no banheiro, os policiais encontraram uma pistola calibre 9mm, com numeração suprimida, dentro da caixa acoplada do vaso sanitário. Também foram apreendidos dois carregadores e 26 munições. Segundo a polícia, essa pode ser a arma utilizada no homicídio.

O homem foi levado para a delegacia, onde o caso foi registrado como posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Ele permanece preso e à disposição da Justiça. O caso segue sob investigação.