Três Rios recebe segunda edição do Fórum Líder Centro-Sul

Matéria publicada em 7 de dezembro de 2021, 09:46 horas

Evento, promovido pelo Sebrae Rio, tem o objetivo de elevar o protagonismo local

Três Rios – O município realiza o Fórum Líder, que completa a segunda edição na região Centro-Sul do estado. O evento, que segue até o dia 09, às 16h30, na Blessed Festas e Eventos (BR-040, 20 – Moura Brasil – Três Rios), é promovido pelo Sebrae Rio e conta com cerca de 50 lideranças efetivas e engajadas. Nesse período, o fórum reunirá prefeitos, secretários, lideranças empresariais e do terceiro setor e universidades. O evento presencial poderá ter até 200 participantes. As inscrições podem ser realizadas pelo link: https://forms.office.com/r/ixQjne2XDV

“A reunião servirá para fazermos um balanço do período de pandemia e definirmos algumas estratégias para a retomada das ações pós-pandemia”, comentou o coordenador regional do Sebrae Rio, Jorge Luis Gomes de Pinho.

Na programação, além do grupo gestor apresentar os resultados do trabalho realizado, terá também a apresentação do secretário de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente de Chapadão do Sul-MS, José Teixeira Junior, funcionário público concursado, administrador de empresas, Agente de Desenvolvimento por 10 anos, elaborador do projeto do Prêmio Prefeito Empreendedor vencedor da etapa Estadual e Nacional de 2019: Projeto Chapadão do Sul – Polo de desenvolvimento e inovação, que tornou Chapadão do Sul o município com as melhores políticas públicas para pequenos negócios do país.

O evento também oferece um talk show com os prefeitos de Areal e Paty do Alferes, Gutinho e Juninho Bernardes, respectivamente, falando do alinhamento do planejamento dos seus municípios e o plano de desenvolvimento regional elaborado junto com o grupo de liderança. Durante o fórum acontecerá uma mostra, com exposição e degustação, de produtos e serviços dos três eixos privilegiados pelo Líder Centro-Sul em seu planejamento: Agronegócios, Indústria e Turismo.

Líder Centro-Sul – O grupo teve início em novembro de 2018 com a elaboração do Plano Estratégico de Desenvolvimento Econômico e Social a ser implantado até 2030 nos dez municípios que compõem a região: Areal, Comendador Levy Gasparian, Engenheiro Paulo de Frontin, Mendes, Miguel Pereira, Paraíba do Sul, Paty do Alferes, Rio das Flores, Sapucaia e Três Rios.

Dentro da metodologia do programa, o desenvolvimento do plano estratégico foi dividido em duas etapas. A primeira fase operacional foi encerrada em setembro, após dez encontros. Durante esse período, o grupo, devidamente estruturado, estudou as necessidades e potencialidades da região para produzir o Plano Estratégico para o Desenvolvimento Regional, priorizando os seguintes eixos: Turismo, Indústria e Agronegócio.

Programa Líder (Liderança para o Desenvolvimento Regional) – O programa do Sebrae oferece uma evolução do conceito de desenvolvimento a partir da sua dimensão espacial. Nesse sentido, o conceito governança territorial ganha força para referir-se ao conjunto de iniciativas ou ações que denotam a capacidade que uma sociedade organizada territorialmente possui para gerir os assuntos públicos a partir do envolvimento coletivo e consorciado dos atores sociais, econômicos e institucionais, incluindo o Estado nas suas diferentes esferas, ampliando-se dessa forma a possibilidade de estímulo à coesão territorial.

Em 2010, o Sebrae desenvolveu a metodologia Líder, cujo objetivo é mobilizar, qualificar e integrar as lideranças para o desenvolvimento de uma região. “A metodologia foi concebida para mobilizar e apoiar as lideranças para a efetivação das vocações e otimização dos recursos locais, com ênfase nos pequenos negócios. Tem funcionado muito bem em nossa região e os resultados já começam a aparecer”, conclui o coordenador regional do Sebrae Rio.

Confira a programação:

16h30 – Credenciamento

17h00 – Abertura

– Plano Líder – resultados, perspectivas futuras e lançamento da “Floresta do Líder”.

– Caso do Sucesso – Chapadão do Sul-MG – Projeto premiado nacionalmente no Prêmio Prefeito Empreendedor de 2019 – Sebrae.

– Talk show com os prefeitos de Areal e Paty do Alferes, Gutinho Bernardes e Juninho Bernardes, respectivamente, falando do alinhamento do planejamento dos seus municípios com o plano de desenvolvimento regional elaborado pelo Líder Centro-Sul.