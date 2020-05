Três Rios tem 171 casos confirmados e 60 recuperados do novo coronavírus

Matéria publicada em 19 de maio de 2020, 17:48 horas

Três Rios – A prefeitura de Três Rios divulgou o boletim epidemiológico na tarde desta terça-feira (19) destacando que o município possui 171 casos confirmados de Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. Destes, 60 pacientes estão recuperados, nove estão internados e três óbitos por coronavírus já foram confirmados.

Três Rios já contabilizou 567 casos notificados, sendo que 253 foram descartados, 143 aguardam as análises laboratoriais. Sete pacientes suspeitos estão internados.

De acordo com a prefeitura, todos os pacientes (com confirmação ou suspeita de Covid-19) estão sendo acompanhados por uma equipe multidisciplinar da Secretaria Municipal de Saúde, através do PAID (Programa de Atendimento aos Pacientes em Isolamento Domiciliar). Os pacientes são telemonitorados com ligações telefônicas diárias pelos profissionais da saúde durante os 14 dias de isolamento domiciliar.