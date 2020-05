Três Rios tem 68 casos confirmados de coronavírus

Matéria publicada em 6 de Maio de 2020, 08:49 horas

Três Rios – O município de Três Rios confirmou mais nove casos de pacientes infectados por Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, chegando ao total de 68. Destes, 20 estão recuperados e não correm o risco de transmitir a doença para outras pessoas. Dos casos confirmados, quatro pacientes estão internados e apenas um óbito segue confirmado.

Três Rios já registrou 315 notificações de coronavírus sendo que 140 foram descartados, 107 estão em análise, 68 confirmados. Seis pacientes suspeitos de coronavírus estão internados. Seus estados de saúde não foram divulgados pela secretaria, mas são acompanhados por uma equipe multidisciplinar da Saúde.

A prefeitura de Três Rios destaca que os pacientes (com suspeita ou confirmação de Covid-19) são telemonitorados através do PAID (Programa de Atendimento aos Pacientes em Isolamento Domiciliar) com ligações telefônicas diárias dos profissionais da saúde nos 14 dias de isolamento domiciliar.

Em caso de agravo dos sintomas, uma equipe é acionada para realizar a visita domiciliar ao paciente e dependendo da gravidade, ele é encaminhado para atendimento hospitalar.