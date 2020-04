Três Rios tem mais um caso de coronavírus e número vai a total de cinco

Matéria publicada em 16 de abril de 2020, 09:00 horas

Três Rios – Três Rios contabiliza mais um caso de coronavírus, subindo para cinco no total. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a paciente é uma mulher de 32 anos que começou a ter sintomas no início deste mês e está em isolamento domiciliar. As pessoas que tiveram contato com a mulher estão sendo monitoradas.

Três Rios tem 102 casos suspeitos de Covid-19 e nenhum está internado. Eles aguardam os resultados dos exames encaminhados ao Lacen, na capital carioca.