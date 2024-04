Três suspeitos de envolvimento em homicídio de policial são detidos em Itatiaia

Barra Mansa – O corpo do sargento PM Alexandre Rodrigues de Almeida, de 43 anos, foi enterrado na tarde desta terça-feira (9) no Cemitério Parque São Francisco, em Barra Mansa. O cortejo contou com salva de tiros e homenagens de parentes, amigos e colegas de farda.

O sargento Almeida foi assassinado com um tiro na cabeça durante uma troca de tiros na Rodovia Presidente Dutra, ao lado do Posto de Controle Fiscal de Nhangapi-Itatiaia.

Durante o confronto, um dos criminosos acabou baleado e morreu no local. Com ele foram apreendidas uma pistola Beretta calibre .40, munições e uma granada artesanal.

Suspeitos detidos

Dois adolescentes foram apreendidos e um homem foi detido, na manhã desta terça-feira (9), no bairro Vila Esperança, em Itatiaia. O trio é suspeito de estar envolvido na troca de tiros que ocasionou a morte do policial. Eles foram detidos durante uma operação realizada por equipes da Operação Foco, com apoio do 37º Batalhão de Polícia Militar e o Batalhão de Ações com Cães (BAC).