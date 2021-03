Três suspeitos de tráfico morrem durante confronto com a PM em Penedo

Matéria publicada em 16 de março de 2021, 10:44 horas

Dois jovens, de 17 e 14 foram apreendidos; um homem, de 27, conseguiu fugir



Itatiaia – Três jovens, de 20, 19 e 18 anos, morreram nessa segunda-feira, dia 15, suspeitos de participarem de uma troca de tiros com a PM em Itatiaia. O confronto aconteceu em área de mata, no Vale do Ermitão, em Penedo. Outro suspeito, de 27 anos, conseguiu fugir. Durante a ação, dois jovens, de 17 e 14 anos, foram apreendidos. Um dos suspeitos, de 20 anos, chegou a ser socorrido e encaminhado ao Hospital de Itatiaia, mas não resistiu. Além dos suspeitos detidos, a PM conseguiu apreender farto material bélico e entorpecentes. O caso foi registrado na 99ª DP.

Apreensão

Foram apreendidos um fuzil AR10, calibre 556; um fuzil AK47, calibre 762; duas pistolas; 03 granadas; 47 munições calibre 556; 16 munições calibre 762; 13 munições calibre 380, 08 munições calibre 40; dois carregadores de calibre 556; um carregador de calibre 40; um carregador de calibre 762; dois carregadores de calibre 380; um celular; uma balança de precisão; 06 rádios transmissores; 05 bases de carregadores de rádios transmissores; 200 pinos de cocaína com descrições de uma facção criminosa; 176 cápsulas de maconha, 33 porções de maconha e dois tabletes de maconha.

Dinâmica

Segundo o comandante do 37º Batalhão, Perry Souza Azeredo, equipes se dirigiram ao endereço após informações do Disque Denúncia sobre a presença de homens armados – entre eles, o suposto chefe do tráfico de uma facção criminosa – no local com a intenção de atacar integrantes de uma facção rival, em Resende; cidade vizinha.

A denúncia também indicava que no local da operação, havia farto material entorpecente e armamentos de grosso calibre, armazenados. Após cerco, os agentes foram recebidos a tiros e houve confronto armado. Três suspeitos foram encontrados com ferimentos após cessar fogo, sendo que dois morreram no local e o terceiro, gravemente ferido, no hospital.

Um dos suspeitos, de 14 anos, disse à PM ”que estava no local para fumar maconha e fugiu após ouvir disparos de arma de fogo”. Segundo consta na ocorrência, o jovem mencionou fazer parte do tráfico no local. Após o flagrante, o adolescente foi encaminhado pela PM para delegacia de Itatiaia, para medidas cabíveis. Durante registro da ocorrência, o segundo adolescente, de 17 anos, suspeito de participar do confronto, foi localizado e encaminhado para delegacia. O local do confronto passou por perícia, segundo a Polícia Militar.