Três suspeitos de tráfico são detidos pela PM em Volta Redonda

Matéria publicada em 5 de novembro de 2021, 08:46 horas

Dois jovens, de 21 e 22 anos, foram presos; um menor, de 17, apreendido

Volta Redonda – Dois jovens de 21 e 22 anos e um adolescente de 17, foram detidos pela Polícia Militar na noite da quinta-feira (04), em Volta Redonda, suspeitos de tráfico de drogas. A ação, registrada na 93ª DP, também resultou na apreensão de um revólver e farto material entorpecente.

Segundo a PM, os agentes estiveram na localidade conhecida como Favelinha, na Rua 5, no bairro Monte Castelo após denúncia e, ao chegarem no endereço, vários suspeitos fugiram e todo material arrecadado com o trio detido. Os jovens, e 21 e 22 anos, permaneceram presos em flagrante, após serem autuados por tráfico de drogas, associação ao tráfico e porte ilegal de arma. O adolescente permaneceu apreendido.