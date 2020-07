Três suspeitos de tráfico são presos após troca de tiros com a PM em Volta Redonda

Matéria publicada em 14 de julho de 2020, 07:42 horas

Uma pistola, drogas e munições foram apreendidos após confronto na noite de segunda-feira (13) no bairro Jardim Cidade do Aço

Volta Redonda – Uma intensa troca de tiros entre policiais militares e suspeitos de tráfico de drogas foi registrada na noite de segunda-feira (13), no bairro Jardim Cidade do Aço, em Volta Redonda.

Três homens, suspeitos de tráfico e envolvimento no tiroteio foram presos pela PM. Uma pistola calibre .40 com carregador, sete munições deflagradas do mesmo calibre e 17 cápsulas deflagradas de pistola calibre 9mm, além de quatro rádios de transmissão com seis bases, seis celulares, 238 pinos de cocaína, seis trouxinhas de maconha e R$ 109 em dinheiro, foram apreendidos.

Os suspeitos e todo o material apreendido foram levados para a 93ª DP (Volta Redonda).