Três suspeitos de tráfico são presos pela PM em Piraí

Um adolescente de 15 anos foi detido, ouvido e liberado

Piraí – Dois jovens de 23 anos, outro de 20, foram presos pela Polícia Militar na noite de sábado (17) em Piraí, suspeitos de tráfico. Durante a ação, registrada na 94ª DP, 78 tiras de maconha, 29 vidros de “cheirinho da loló” e R$ 160,00 em espécie, foram apreendidos. Na ocasião, um adolescente de 15 anos foi detido.

Segundo a PM, o flagrante aconteceu na Rua 2, no bairro Varjão, após denúncia anônima. O grupo, visto pelos agentes saindo de área de mata, tentou fugir ao notar a presença da equipe, mas foi capturado. Após revista pessoal, de acordo com a PM, toda quantia em dinheiro foi encontrada dentro da roupa íntima de um dos suspeitos.

A PM afirma que após buscas no local onde o grupo saía, foi encontrada uma bolsa preta contendo todo material entorpecente, com descrições de uma facção criminosa. Após o flagrante, todos foram encaminhados para delegacia para medidas cabíveis. A PM também relatou que o adolescente disse ter ido ao endereço para comprar drogas e, após prestar depoimento, foi liberado com a presença da mãe.

Os outros suspeitos permanecem presos na unidade, suspeitos de tráfico de entorpecentes, após serem autuados no Artigo 33 da Lei 11.343/06.