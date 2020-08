Três suspeitos por tráfico de drogas são presos e um menor de idade é apreendido em Três Rios

Matéria publicada em 29 de agosto de 2020, 14:12 horas

Três Rios – Agentes da Polícia Militar prenderam três homens, de 18 e 30 anos, e apreenderam um menor, de 17, por tráfico de drogas, em Três Rios. A dinâmica ocorreu na Rua Nilo Abraão, no bairro Cantagalo, na sexta-feira, que resultou na apreensão de crack, maconha e cocaína, além de smartfones e dinheiro.

Segundo informações, após visualizar como funciona a dinâmica do tráfico de drogas na localidade, a PM observou que cada um dos acusados ficava responsável por determinada mercadoria e outro ficava somente com o dinheiro da venda das drogas. Com isso, os agentes realizaram o certo tático no local, onde todos os suspeitos e o menor de idade tentaram fugir, mas sem êxito.

Os suspeitos e os materiais apreendidos foram levados para 108ª DP (Três Rios).