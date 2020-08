Tribunal de Justiça mantém academias e zoológico fechados em Volta Redonda

Matéria publicada em 1 de agosto de 2020, 07:45 horas

Volta Redonda – A prefeitura de Volta Redonda teve negado, desta vez em segunda instância, pedido para reabrir academias, centros de ginástica e similares, além do Zoológico Municipal. O pedido foi negado nesta sexta-feira, em decisão da desembargadora Maria Aglaé Tedesco Vilardo.

A prefeitura recorreu da decisão em primeira instância, que já havia vetado as medidas novamente pedidas ao TJ-RJ. A desembargadora ressaltou que o pedido da prefeitura não contava com apoio do Ministério Público do estado e da Defensoria Pública.

Ressaltou ainda que Volta Redonda não foi incluída no decreto estadual que permitiu a abertura das academias. Por outro lado, a prefeitura alegou que os termos do acordo assinado com o MPRJ, que decretou o fechamento das academias, não seriam mais justificáveis, pois os indicadores sobre a pandemia do coronavírus estão favoráveis à abertura no momento.

Na decisão, a desembargadora aponta que o número de pessoas infectadas pelo vírus em Volta Redonda ainda é crescente. Cita dados do próprio site da prefeitura, que diariamente informa sobre os casos na cidade e indefere os pedidos do governo municipal.

Confira a íntegra do documento em PDF

tmp8D3E5F475FEF44BFB878BDC3D8CA6135 (1)