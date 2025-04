Tribunal forma lista tríplice para vaga de jurista no TRE-RJ

Estado Rio – Os desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ) definiram, na segunda-feira (14), os três nomes que vão compor a lista tríplice para o preenchimento de uma vaga de membro titular do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RJ), na classe de jurista.

Foram escolhidos os advogados Paulo César Salomão Filho, com 108 votos no primeiro escrutínio; Gustavo Sampaio Telles Ferreira, com 120 votos no segundo; e Francisco Messias Neto, com 98 votos no quarto escrutínio.

A votação aconteceu durante sessão do Tribunal Pleno, realizada no Plenário Ministro Waldemar Zveiter. Como nenhum candidato atingiu a maioria absoluta no terceiro escrutínio (106 votos), os desembargadores decidiram, no quarto escrutínio, aplicar a regra da maioria simples para completar a lista.

A vaga foi aberta após a posse do desembargador Fernando Marques de Campos Cabral Filho no TJRJ, ocorrida em 27 de janeiro deste ano.