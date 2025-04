Tributação de imóveis é tema de palestra na ACIAP-BM

Barra Mansa – A Reforma Tributária será tema de uma palestra nesta quinta-feira (10), às 16h, na sede da ACIAP-BM (Associação Comercial, Industrial, Agropastoril e Prestadora de Serviços de Barra Mansa). Intitulada “Os Impactos nas Holdings Patrimoniais com a Reforma Tributária”, a palestra será ministrada pelo advogado Noé Garcez, especialista em Direito Tributário e Planejamento Sucessório. O objetivo é fornecer um panorama detalhado sobre as mudanças promovidas pela Lei Complementar 214, aprovada em janeiro de 2025, com impactos diretos no setor imobiliário e nas holdings patrimoniais.

A reforma tributária, que entrará em vigor em 2026, prevê a introdução do Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) e da Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS), o que impactará a gestão e tributação de locações, compras e vendas de imóveis.

Segundo Noé Garcez, os gestores de holdings patrimoniais devem se preparar. “A adaptação à nova sistemática tributária não é apenas uma questão de conformidade, mas uma oportunidade para otimizar o planejamento tributário e ajustar a gestão do patrimônio imobiliário”, afirma o especialista. Durante a palestra, o advogado explicará como o modelo de IVA dual afetará operações como alienação de bens, cessão de direitos e locações.

O público-alvo inclui proprietários de holdings patrimoniais, gestores, advogados tributaristas, contadores, consultores, incorporadoras, construtoras e investidores. A palestra abordará desde a adequação de processos até a reavaliação de estratégias de investimento.

Entre as principais mudanças está a inclusão da locação de imóveis na base de cálculo do IBS e CBS, o que pode impactar a estrutura financeira de empresas do setor. “É preciso planejamento eficiente para adaptar-se e aproveitar as oportunidades oferecidas pela reforma”, explica Garcez.

O evento também tratará da prevenção de riscos fiscais, como autuações e multas, além de discutir como as mudanças afetam a competitividade do mercado. Serão apresentados exemplos práticos, estudos de caso e orientações de especialistas.

A palestra será também um espaço para esclarecimento de dúvidas e troca de experiências. “O evento será uma plataforma de aprendizado e networking, essencial para quem atua ou investe no setor imobiliário”, conclui Noé Garcez.

A participação é gratuita, com vagas limitadas. As inscrições podem ser feitas pelo número (24) 99907-4475.