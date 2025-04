Tríduo Pascal começa quinta-feira (17) em Angra dos Reis

Angra dos Reis – As celebrações da Semana Santa em Angra dos Reis ganham novo ritmo a partir desta quarta-feira (16), com a realização do Santo Terço pela santificação do clero, ao meio-dia, na Igreja Matriz, e a Missa dos Santos Óleos, às 18h, na Catedral de Itaguaí.

A programação segue com o Tríduo Pascal, que começa na quinta-feira (17), com a Missa da Ceia do Senhor e o rito do Lava-pés, às 19h, na Igreja Matriz. Na sexta-feira (18), haverá vigília no Convento do Carmo e, às 15h, a Ação Litúrgica da Paixão e Morte do Senhor.

No sábado (19), os fiéis poderão participar da Missa da Vigília Pascal às 19h, seguida, às 20h30, pela tradicional Encenação da Paixão de Cristo, no Cais de Santa Luzia. No Domingo de Páscoa (20), a programação começa às 6h30, com a Procissão do Senhor Ressuscitado, saindo do Convento do Carmo até a Igreja Matriz, e continua com missas às 17h e 19h, além do Café Paroquial às 8h.

Ações de apoio da Prefeitura

Para garantir a estrutura das celebrações, a Prefeitura de Angra, em parceria com a Paróquia Nossa Senhora da Conceição, realizou melhorias nas igrejas Matriz e Santa Luzia, com pintura e nova iluminação. Uma tenda foi instalada no Largo da Matriz para proteger os fiéis em caso de chuva.

Também foram contratados carro de som e a Banda Jardim Sarmento para acompanhar as procissões. Peças do Museu de Arte Sacra foram cedidas para compor os altares representando os passos de Jesus, instalados em diversos pontos do centro histórico.

“A Semana Santa em Angra é mais do que uma tradição religiosa, é um patrimônio vivo da nossa cidade, que une fé, cultura e memória. Nosso compromisso é garantir que esses momentos tão simbólicos aconteçam com estrutura e dignidade”, afirmou o secretário de Cultura e Patrimônio, Andrei Lara.

PROGRAMAÇÃO DA SEMANA SANTA 2025

Quarta-feira Santa (16)

​12h – Santo Terço para santificação do clero, na Igreja Matriz

18h – Missa dos Santos Óleos, na Catedral de Itaguaí

TRÍDUO PASCOAL

Quinta-feira Santa (17)

​19h – Missa da Solenidade da Ceia do Senhor e Lava-pés, na Igreja Matriz

Sexta-feira Santa (18)

Vigília com o Santíssimo Sacramento durante a manhã, no Convento do Carmo

15h – Ação litúrgica da Paixão e Morte do Senhor, na Igreja Matriz

Sábado Santo (19)

​9h – Setenário de Nossa Senhora das Dores, no Convento do Carmo

19h – Santa Missa da Vigília Pascal, na Igreja Matriz

20h30 – Encenação da Paixão de Cristo, no Cais de Santa Luzia

Domingo de Páscoa (20)

​6h30 – Procissão do Senhor Ressuscitado, do Convento do Carmo até a Igreja Matriz

8h – Café Paroquial no Largo da Matriz

17h e 19h – Missas na Igreja Matriz