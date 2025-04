Trinca-ferros são resgatados de cativeiro em Piraí após denúncia

Piraí – Dois trinca ferros mantidos em cativeiro em uma residência localizada no município de Piraí, foram resgatados nesta segunda-feira (14) por policiais lotados na Unidade de Policiamento Ambiental do Parque Estadual da Serra da Concórdia. Os agentes, subordinados ao Comando de Polícia Ambiental, foram ao local após receberem denúncia encaminhada pelo programa Linha Verde, do Disque Denúncia (0300 253 1177).

De acordo com a equipe da 2ª UPAm, no imóvel denunciado, na Rua dos Marrecos, no bairro Varjão, foram avistadas duas gaiolas penduradas na varanda, cada uma com um pássaro, mas sem que os animais possuíssem anilhas de identificação do IBAMA. Ao questionar o responsável pelos animais, os agentes foram informados da inexistência das licenças para a criação e, com base no artigo 29 da lei 9605/98, os policiais recolheram os animais e se deslocaram à 94ª DP, onde a ocorrência foi registrada. As aves foram transportadas para o Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS), em Seropédica, onde serão reintroduzidos ao habitat natural.

Para denunciar crimes ambientais, a população pode ligar 24 horas, sete dias da semana, para o telefone (21) 2253-1177 e para o 0300 253 1177, ambos com WhatsApp anonimizado, não sendo possível a identificação. Há a possibilidade, ainda, de realizar a denúncia pelo site do Disque Denúncia (www.disquedenuncia.org.br) ou ainda pela FanPage do Linha Verde no facebook (www.facebook.com/linhaverdedd).