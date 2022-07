Trinta novos leitos devem ser inaugurados em setembro no Hospital do Retiro

Matéria publicada em 7 de julho de 2022, 11:39 horas

Obras ocorrem no terceiro andar do prédio anexo à unidade médica de Volta Redonda. Capacidade de atendimento será ampliada quase 20%

Volta Redonda – As obras de 30 novos leitos clínicos no Hospital Municipal Dr. Munir Rafful, o Hospital do Retiro, avançam. A previsão é que eles sejam inaugurados em setembro. O valor do investimento é de mais de R$ 1,3 milhão, com recursos próprios do município.

A abertura dos novos leitos ocorrerá no terceiro andar do prédio anexo à unidade médica. Após a conclusão das obras, a capacidade de atendimento será ampliada de 152 para 182 leitos, um aumento de quase 20%.

“Essas obras começaram no mandato anterior do prefeito Neto, ficaram paralisadas na gestão anterior e voltamos há cerca de dois meses. São mais leitos clínicos, que hoje é uma carência que Volta Redonda tem. A previsão é que as obras sejam concluídas em setembro, e o nosso desafio é que esteja tudo pronto no dia 15”, informou o vice-prefeito e engenheiro, Sebastião Faria, que acompanha de perto o andamento do serviço.

A diretora geral do Hospital do Retiro, Márcia Cury, enfatizou que o espaço foi todo reformado, a fim de que pudesse receber os 30 novos leitos.

“Vamos ampliar o número de leitos para continuarmos melhorando a qualidade no atendimento dos nossos pacientes, além de ajudar a desafogar outras unidades. Estamos investindo, para assegurar o acolhimento humanizado e melhorar a experiência ao paciente, proporcionando a ele conforto, comodidade e funcionalidade”, disse Márcia Cury, agradecendo ao prefeito Neto e à secretária de Saúde Maria da Conceição pelas melhorias.

Nova ambulância

O Hospital do Retiro recebeu na manhã desta terça-feira (6), mais uma ambulância para melhorar o atendimento à população. O veículo vai agilizar o transporte de passageiros para a realização de exames.