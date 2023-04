Trio é flagrado com revólver e munições em Pinheiral - Diário do Vale

Matéria publicada em 3 de abril de 2023, 10:22 horas

Polícia encontrou uma carteira da OAB com os suspeitos

Pinheiral – Três homens foram flagrados por policiais militares, com um revólver e munições, na noite deste sábado (1º), no bairro Rolamão, em Pinheiral. Uma carteira da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) foi encontrada com os suspeitos.

Os agentes do 28º BPM estavam em patrulhamento na Praça Brasil, quando por volta das 22h40 observaram um veículo com três ocupantes que, ao perceberem a presença dos policiais, tentaram fugir, mas foram alcançados. Durante a tentativa de fuga, um dos suspeitos, que estava no carona, jogou o revólver pela janela.

Além do revólver calibre 38, com as quatro munições, e a carteira da OAB, os PMs encontraram dois coldres. Os três foram conduzidos à 101ª DP, onde a ocorrência foi registrada.