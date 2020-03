Trio e preso após roubar dinheiro de empresa em Resende

Matéria publicada em 23 de março de 2020, 10:15 horas

Resende – Policiais militares prenderam, na noite de domingo (22), três homens suspeitos de roubo em Resende. Eles fugiram num Gol, após invadirem uma empresa na Avenida General Afonseca, no bairro Manejo, de onde levaram R$ 970.

O dono da empresa seguiu os assaltantes e comunicou o fato aos policiais , que estavam numa viatura, na Estrada Resende-Riachuelo, próximo ao bairro Morada do Sol.

Os agentes iniciaram uma perseguição e interceptaram o Gol, na mesma estrada. Com os suspeitos, os PMs recuperaram o dinheiro roubado, uma réplica de pistola usada no assalto e uma touca tipo ninja.

O trio foi levado para a 89 DO (Resende) , onde passou a responder por roubo. Segundo os agentes do Serviço de Inteligência do 37 Batalhão da PM, os suspeitos participaram de outros assaltos na cidade, sendo que um deles foi no posto de combustíveis Pinheirinho.