Trio é preso com arma e droga no Ilha Parque - Diário do Vale

Trio é preso com arma e droga no Ilha Parque

Matéria publicada em 21 de novembro de 2022, 07:45 horas

Volta Redonda – Três homens foram presos domingo (20) por policiais militares em Volta Redonda. Eles foram capturados com arma e droga na Avenida Beira Rio, no bairro Ilha Parque, onde os agentes foram verificar tráfico de drogas no local.

Foi apreendida uma pistola, calibre 9 milímetros, e certa quantidade de drogas que seriam contabilizadas pelos policiais. Os detidos e o material foram levados para a Delegacia de Volta Redonda.