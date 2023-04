Trio é preso com armas e munições em Volta Redonda

Matéria publicada em 13 de abril de 2023, 10:19 horas

De acordo com denúncia, suspeitos seriam possíveis autores de homicídio no Califórnia, em Barra do Piraí

Volta Redonda – Três homens foram presos com armas e munições, na manhã desta quinta-feira (13), no bairro Dom Bosco, em Volta Redonda, após policiais militares receberem uma denúncia anônima. Foram apreendidas três pistolas, 157 munições e um kit rajada.

Os agentes do Serviço Reservado foram à Rua Campos Sales para averiguar a denúncia, que alegava que os três suspeitos seriam gerentes do tráfico no bairro Dom Bosco, e possíveis autores de um homicídio, ocorrido no dia 15 de março, no Califórnia, em Barra do Piraí. O homem, que utilizava tornozeleira eletrônica, foi encontrado morto e com a cabeça decapitada, em um córrego na Rua 5.