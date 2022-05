Trio é flagrado com crack, ecstasy e cocaína em Volta Redonda

Matéria publicada em 18 de maio de 2022, 10:12 horas

Volta Redonda- Dois jovens foram presos e um menor apreendido na terça-feira (17), em Volta Redonda. Policiais militares flagraram os suspeitos com drogas na Rua do Mutirão, Beco do Val, no Morro da Conquista, no bairro Santo Agostinho.

Com o trio foram apreendidos 632 pinos de cocaína, 230 pedras de crack, 40 dolas de maconha, dez pedras de ecstasy, rádio e R$ 120. Dinheiro que os PMs acreditam ser proveniente da venda de entorpecentes.

Os suspeitos e o material apreendido foram levados para a Delegacia de Volta Redonda.