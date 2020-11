Trio é preso com farto material entorpecente em Sapucaia

Matéria publicada em 10 de novembro de 2020, 11:42 horas

Sapucaia – Três homens, de 20, 24 e 33 anos, foram presos por policiais militares do 38º Batalhão na noite dessa segunda-feira (09), após serem flagrados com farto material entorpecente, em Sapucaia.

Segundo a PM, ao todo, 459 sacolés de cocaína, 21 tabletes de maconha, totalizando 15kg da droga; 21 sacolés de haxixe; 40 unidades de ecstasy; 04 celulares; um caderno de anotações; 600 unidades de sacos plásticos para endolação e R$ 945,00 em espécie, foram apreendidos com os suspeitos, na Rua Balbina Teixeira de Assis, Distrito de Jamapará.

De acordo com os militares, dois suspeitos foram vistos dentro de um carro, modelo Polo, com placas do município de Patrocínio (MG), em frente à residência do terceiro homem, durante patrulhamento. A PM afirma que a dupla foi revistada durante abordagem e que encontrou parte do material apreendido.

Ainda de acordo com os militares, após o flagrante, o restante do material foi encontrado dentro do imóvel do terceiro suspeito, após autorização para revista. Segundo os militares, um dos homens foi visto pela PM arremessando várias sacolas pela janela e que após revista minuciosa, o material foi encontrado tanto na sacola, quanto num pode plástico, enterrado num local não especificado.

Após o flagrante, os suspeitos foram encaminhados à 109ª DP (Sapucaia), onde foram autuados no art 33 da Lei 11.343/06 (Tráfico de Drogas), permanecendo à disposição da Justiça.