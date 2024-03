Trio é preso com pistola e drogas em Três Poços

Volta Redonda – Três jovens foram presos no início da noite deste domingo (24), com uma pistola e drogas em Volta Redonda.

Agentes do 28º Batalhão de Polícia Militar foram até o bairro Três Poços, após receberem informações de que estariam traficando na Avenida Paulo Erlei Alves. No local, foi realizado um cerco e os suspeitos foram capturados. Com eles, foram apreendidos uma pistola, 18 munições intactas, 13 pinos de cocaína, 12 frascos de loló, um rádio comunicador e R$ 21 em dinheiro.

Eles foram encaminhados para a 93ª DP, para registro da ocorrência, e permaneceram presos.