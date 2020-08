Trio é preso com revólveres, pistola e munições em Três Rios

Matéria publicada em 30 de agosto de 2020, 10:53 horas

Suspeitos foram autuados por porte ilegal de arma de fogo durante abordagem da PM no início da madrugada deste domingo, 30, no bairro Santa Terezinha

Três Rios – Três homens, de 25 e 28 anos, foram presos por policiais militares do 38ª Batalhão no início da madrugada deste domingo (30), na localidade do Mutirão, no bairro Santa Terezinha, em Três Rios, por porte ilegal de arma de fogo.

De acordo com a PM, uma pistola Glock 9mm, um revólver calibre 38 e um revólver calibre 32, ambos com a numeração raspada, foram apreendidos. Além das armas, R$ 608,00 em espécie, 14 munições calibre 9mm, um carregador, seis munições calibre 38 e cinco munições calibre 32, também foram apreendidos.

Os militares afirmam que estiveram no local a fim de verificar denúncia de tráfico de drogas, e ao chegarem no endereço, se depararam com um veículo, modelo VW Gol, preto, em atitude suspeita. Os ocupantes teriam tentado fugir e após cerco, o trio foi abordado e todo o material foi apreendido.

Foi dada voz de prisão aos suspeitos, que foram encaminhados para a 108º dp (Três Rios), onde foram autuados no artigo 16 da Lei 10826/03 (Estatuto do Desarmamento), permanecendo presos, à disposição da Justiça.