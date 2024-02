Trio é preso por furto de óleo de cozinha usado em Itatiaia

Itatiaia – Três homens foram presos neste sábado (3), após furtarem óleo de cozinha usado em Itatiaia.

Policiais militares estavam em patrulhamento para localizar uma Kombi que estaria sendo utilizado para possíveis furtos de óleo de cozinha usado de estabelecimentos comerciais em Penedo. O veículo foi localizado em frente a um restaurante, onde os suspeitos foram flagrados verificando se havia óleo a ser recolhido. Eles foram abordados e alegaram que recolhiam o material dos estabelecimentos e ofereciam produtos de limpeza em troca.

Foi feito contato com o dono e ele afirmou que já havia sido vítima do trio. Segundo ele, dois indivíduos entraram na parte de trás do restaurante e disseram estar no local para recolher o óleo usado. Eles então retiraram um galão com a ajuda de um funcionário e deixaram panos de chão e detergente em troca. O empregado do estabelecimento, após conversar com o proprietário, foi até a Kombi questionar o pagamento de R$ 160 pelo material e os homens informaram que seria feito por Pix.

A Polícia entrou em contato ainda com outros estabelecimentos que teriam sido furtados e registraram mais vítimas.

Diante dos fatos, o veículo e os três suspeitos foram conduzidos para a 99ª DP para registro da ocorrência.