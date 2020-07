Trio é preso por suspeita de tráfico, receptação e porte ilegal de arma em Volta Redonda

Matéria publicada em 24 de julho de 2020, 13:21 horas

Um revólver calibre 38, quase meio quilo de cocaína, dinheiro e dois veículos foram apreendidos na quinta-feira, dia 23

Volta Redonda – Uma mulher, de 26 anos, e dois homens, de 27 e 28 anos, foram presos por policiais militares na noite de quinta-feira, 23, em Volta Redonda, por suspeita de tráfico, associação ao tráfico, receptação e porte ilegal de arma de fogo. Além das prisões, meio tablete de cocaína pesando 484,7 gramas, um revólver calibre 38, R$360,00 em espécie, dois celulares, um veículo VW Voyage e uma motocicleta Titan 125, foram apreendidos.

De acordo com a PM, seguindo diretrizes do Comando da Unidade, os militares abordavam veículos utilizados para transporte de passageiros no Retiro e bairros próximos; durante a fiscalização, o veículo foi parado enquanto passava pela Rua Frei Henrique Soares, no bairro Jardim Cidade do Aço. A PM afirma que durante abordagem, a suspeita – que estava acompanhada de um dos suspeitos presos – demonstrou nervosismo e após busca minuciosa no interior do veículo, o tablete de cocaína pesando quase meio quilo foi encontrado.

Segundo a PM, tanto a mulher quanto o suspeito, de 27 anos, assumiram que buscaram a droga no Complexo da Maré e entregariam o entorpecente à uma terceira pessoa próximo à uma igreja localizada na Beira Rio, também em Volta Redonda. Cientes da informação, os militares foram ao local e ao chegarem, encontraram o terceiro suspeito, de 28 anos, em uma motocicleta, armado. Segundo a PM, o revólver foi encontrado dentro de uma bolsa, sem munições.

Após o flagrante, o trio foi encaminhado até a 93ª DP (Volta Redonda). De acordo com a PM tanto a mulher quanto o homem abordados no início da fiscalização foram autuados nos artigos 33 e 35 da lei 11.343/06 (Lei de Drogas). Já o terceiro suspeito, encontrado aguardando a dupla, foi autuado nos artigos 33 e 35 da lei 11.343/06, também pelo crime de tráfico e associação ao tráfico. O homem também foi autuado no artigo 14 da lei 10.826/03 (Lei do Desarmamento), bem como no artigo 180 do Código Penal (Receptação), permanecendo preso.

Uma carteira com semi jóias também havia sido apreendida e segundo a PM, foi entregue à mãe do suspeito que dirigia o VW Voyage por se tratar de objeto de trabalho da esposa do suspeito.