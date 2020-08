Trio é preso transportando drogas, granadas, armas e munições em Valença

Matéria publicada em 28 de agosto de 2020, 15:20 horas

Valença – Policiais do 10º Batalhão da PM prenderam na quinta-feira, dia 27, três homens que estavam em um veículo Cobalt, que transportava grande quantidade de drogas, armas, duas granadas e munições. Os agentes interceptaram o carro na estrada Barra do Piraí-Valença, no bairro Varginha, em Valença.

Foram apreendidos 1,9 mil sacolés de cocaína, 528 sacolés de maconha, as duas granadas de mão, 565 sacolés de crack. Os PMs apreenderam ainda, uma pedra grande de crack, material para embalar entorpecentes, dois revólveres, uma pistola, 64 munições, carregador, colete de perna.

Também foram encontrados coldre, dois celulares, R$ 116 e uma barraca de camping.

O material estava sendo levado para o bairro Passagem, também em Valença.

Os suspeitos foram levados para a 91ª DP (Valença), junto com o material apreendido. O trio foi indiciado por tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte ilegal de arma de uso restrito, pelo delegado titular Carlos César.