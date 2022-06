Matéria publicada em 26 de junho de 2022, 11:20 horas

Pinheiral – Três homens conseguiram escapar do cerco da Polícia Militar, após fugirem para uma área de mata, localizada próxima a Rua Luiz Silva, no bairro Ipê, em Pinheiral. Os desconhecidos abandonaram no sábado (25) , 19 pinos de cocaína e um rádio.

O material foi recolhido pelos agentes e levado para a Delegacia de Pinheiral, onde ficou apreendido.