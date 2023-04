Trio que realizava compras com notas falsas é identificado em Barra do Piraí - Diário do Vale

Trio que realizava compras com notas falsas é identificado em Barra do Piraí

Caso comprovada a falsificação, suspeitos podem responder ao crime de introdução de moeda falsa em circulação

Barra do Piraí – O delegado titular da 88ª DP (Barra do Piraí), Antonio Furtado, afirmou que identificou o trio que vinha realizando compras com nota falsa no comércio da cidade. Foram apreendidas cinco cédulas de R$ 200,00, que foram encaminhadas ao ICCE (Instituto de Criminalística Carlos Éboli), onde serão submetidas à perícia. Uma vez comprovada a falsificação, os três suspeitos podem responder ao crime de introdução de moeda falsa em circulação.

Furtado contou que, até o momento, um comerciante do bairro Chalet compareceu à delegacia para registrar o crime e aproveitou para fazer um alerta.

– Caso você, comerciante barrense, identifique o recebimento de notas falsas, venha até a 88ª DP relatar o ocorrido e fazer um registro. Isso é muito importante para que possamos tratar o caso com a amplitude necessária, já que outras pessoas podem ter sido vítimas. É fundamental divulgar que este tipo de golpe está acontecendo – explicou o delegado.

Ele ainda esclareceu que a prisão em flagrante dos suspeitos não foi efetuada, pois, para a confirmação do crime, existe a necessidade de uma análise técnica do dinheiro apreendido, apresentada por meio de laudo. Após concluída, a investigação será repassada à Polícia Federal.