Trio rouba R$ 1 mil após invadir casa e render moradores em Resende

Matéria publicada em 7 de novembro de 2020, 16:14 horas

Criminosos obrigaram dois reféns a levarem eles de carro até a entrada de Floriano, distrito de Barra Mansa

Resende – Um trio invadiu uma casa, renderam moradores e fugiram levando R$ 1 mil na madrugada deste sábado, em Resende. O assalto correu no bairro Parque Embaixador.

A invasão começou quando um dos criminosos pulou o muro da residência, e armado, obrigou um dos moradores a abrir o portão para os outros dois comparsas entrarem. Após revistarem o interior da casa, o trio pegou a quantia de R$ 1 mil e mercadorias do estabelecimento comercial de uma das vítimas.

Em seguida, os bandidos obrigaram dois reféns a levarem eles de carro para a entrada de Floriano, distrito de Barra Mansa.

De acordo com a Polícia Militar, os assaltantes deixaram as vítimas no local e as ameaçaram dizendo que, se contassem à polícia, “eles voltariam”. Em seguida, os criminosos fugiram.

O caso foi registrado na 89ª DP (Resende), que investiga o caso.