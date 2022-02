Troca de ingressos para partida entre Voltaço e Madureira termina nesta sexta-feira

Matéria publicada em 10 de fevereiro de 2022, 22:09 horas

Volta Redonda – Termina nesta sexta-feira (11) a troca de um 1kg de alimento não perecível por ingressos da partida entre Voltaço e Madureira. O jogo será realizado no sábado (12), às 18h, no Estádio Raulino de Oliveira. A ação faz parte das comemorações dos 46 anos do Esquadrão de Aço, celebrado na quarta-feira, dia 9. A diretoria disponibilizou 500 ingressos para esta promoção.

No sábado, a entrada para a partida será vendida a R$ 10, preço de meia-entrada, para todos os torcedores. A venda estará sendo feita nas bilheterias do Raulino de Oliveira, a partir das 16h. Não haverá troca de ingressos no dia do jogo.

As trocas podem ser feitas nos seguintes locais: Sede social do Volta Redonda FC, na Rua Ronald Jarbas, número 200, bairro São Lucas; Drogarias Povão nos bairros Amaral Peixoto, Vila Santa Cecília e Retiro (Volta Redonda) e Avenida Joaquim Leite, no Centro (Barra Mansa); e Supermercado Empório Brasil, no Retiro.