Sargento da PM fica ferido durante tiroteio em Barra Mansa

Matéria publicada em 18 de agosto de 2020, 23:52 horas

Três homens, suspeitos de envolvimento no confronto, foram identificados: um segue preso, outro sob custódia em uma unidade hospitalar. O terceiro, segundo informações, não resistiu aos ferimentos

Barra Mansa e Volta Redonda – Um sargento do 28º Batalhão de Polícia Militar, morador do bairro Mangueira, em Barra Mansa, ficou ferido ao ser atingido por disparos de arma de fogo na noite desta terça-feira (18).

Informações preliminares repassadas ao DIÁRIO DO VALE indicam que dois homens, montados em uma motocicleta, modelo CB 300, vermelha, teriam atirado contra o policial militar nas proximidades do bairro Nove de Abril, na região leste do município de Barra Mansa, próximo à residencia do militar. Ainda de acordo com a fonte, um terceiro suspeito, de carro, estaria dando cobertura à dupla.

Segundo informações, o PM teria sido baleado ao menos três vezes. Após ser socorrido, teria sido encaminhado ao Cais do Aterrado, em Volta Redonda e posteriormente transferido para o São João Batista. Seu estado de saúde ainda não foi divulgado pela unidade.

Um dos suspeitos – que estaria utilizando a motocicleta – , teria sido levado ao HSJB, ferido, e segundo informações, não resistiu aos ferimentos e morreu. Já um segundo suspeito, que também teria sido encaminhado para a mesma unidade médica, foi socorrido e segue sob custódia.

A Polícia Militar conseguiu prender o terceiro suspeito de envolvimento na troca de tiros. Ele foi conduzido para a 93ª DP (Volta Redonda), junto com uma pistola 9mm, que foi apreendida.