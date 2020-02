Troca de tiros deixa um morto e um ferido no Roma em Volta Redonda

Matéria publicada em 6 de fevereiro de 2020, 13:55 horas

Volta Redonda- Um suspeito morto e um ferido. Esse foi o resultado de um confronto no início da tarde desta quinta-feira (06), no bairro Roma, entre policiais do GAT (Grupamento de Ações Táticas) e do Serviço Reservado do 28º BPM (Batalhão da Polícia Militar), com suspeitos de tráfico de drogas.

Os policias foram até o condomínio do Minha Casa, Minha Vida, no bairro, verificar uma denúncia de tráfico e foram recebidos a tiros, os agentes revidaram e um suspeito, de 25 anos, foi baleado. Outro suspeito, que não teve a idade revelada, foi morto. O corpo dele foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) de Volta Redonda.

Já o suspeito ferido foi socorrido em uma ambulância do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhado ao Hospital São João Batista. O suspeito ferido foi atingido na região lombar, mas seu estado de saúde é estável, de acordo com a unidade médica.

Os policiais apreenderam ainda uma arma, drogas e material para endolação.