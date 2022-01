Troca de tiros entre criminosos e PMs termina com um preso em Volta Redonda

Matéria publicada em 23 de janeiro de 2022, 09:09 horas

Volta Redonda – Um homem foi preso na noite de sábado (22), suspeito de trocar tiros com policiais militares, no Jardim Belmonte, em Volta Redonda. No local do tiroteio, foi apreendida uma pistola de calibre 9 milímetros, com 11 munições intactas.

Os agentes disseram que ao chegarem à localidade foram recebidos a tiros por um grupo de pessoas. Eles desceram da viatura e revidaram os disparos.

Em seguida, prenderam o suspeito e apreenderam a arma. Ninguém ficou ferido e os outros comparsas conseguiram fugir.

Foi o segundo confronto armado entre PMs e supostos criminosos registrada no mesmo dia, em Volta Redonda. Também no sábado, um jovem de 19 anos morreu após trocar tiros com policiais, na Rua Natal, no Morro da Conquista, no bairro Santo Agostinho.