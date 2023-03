Troca de tiros entre PM e criminosos termina com arma e drogas apreendidas em VR - Diário do Vale

Matéria publicada em 8 de março de 2023, 12:02 horas

Policiais realizavam patrulhamento no bairro Jardim Belmonte, quando foram surpreendidos pelos disparos e revidaram

Volta Redonda – Criminosos trocaram tiros com a Polícia Militar, na madrugada de hoje (8), no bairro Jardim Belmonte, em Volta Redonda. O crime ocorreu na Rua Barão de Mauá, por volta das 00h40.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 28º Batalhão realizavam patrulhamento no local quando foram surpreendidos pelos disparos e revidaram. Após o cessar-fogo, os PMs apreenderam uma pistola calibre 9mm, com seis munições e um cartucho, 61 tabletes de maconha e 81 pinos de cocaína, de tamanhos diversos.

Três homens, que alegaram estar no local para comprar drogas, foram levados à delegacia e liberados após prestarem depoimento. Até o momento desta publicação, ninguém foi preso.