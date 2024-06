Tropa do Ainda vence Cafundó e conquista Etapa Praia de Provetá

Angra dos Reis – O Tropa do Ainda conquistou, no último domingo (9), a Etapa Praia de Provetá, integrante do Circuito Ilha Grande de Futebol. A equipe da Praia Vermelha derrotou o Cafundó pelo placar de 2 a 1. O time Os Crias não compareceu, por isso nove das dez equipes inscritas competiram pelo título. Tropa do Ainda, Cafundó, Portogalo, Carretel, Pouso, Saco do Céu, Cairuçu, Meio e União Ilha Grande realizaram os confrontos previstos. O terceiro lugar ficou com a equipe Portogalo.

A artilharia da competição ficou com o atacante Breno, do Tropa do Ainda, com cinco gols. O goleiro Diego, do Portogalo, foi declarado o melhor goleiro, com apenas dois gols sofridos.