TRT do Rio suspende partida entre Flamengo e Palmeiras

Matéria publicada em 26 de setembro de 2020, 16:52 horas

Rio de Janeiro e São Paulo – A partida marcada para às 16h, no próximo domingo (27), entre Flamengo e Palmeiras pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A, no Allianz Parque, em São Paulo, foi suspensa por determinação do TRT (Tribunal Regional do Trabalho) do Rio de Janeiro. O Tribunal acatou o pedido do Sindeclubes (Sindicato dos Empregados em Clubes do Estado do Rio de Janeiro), que entrou com uma ação civil pública, na sexta-feira (25). Por conta da decisão, há uma multa de R$ 2 milhões em caso de descumprimento do Flamengo ou da CBF (Confederação Brasileira de Futebol) a ser repassado para instituições de saúde no combate a Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus.

O Flamengo tem 19 jogadores infectados com Covid-19, além dos membros da comissão técnica, do departamento de futebol e dirigente. O surto de contágio ocorreu durante a passagem da delegação pelo Equador, em partida com o Barcelona de Guayaquil, no último dia 17 deste mês, pela Libertadores.

Jogadores infectados: Noga, Pepê, Rodrigo Muniz, Gabriel Batista, Isla, Matheuzinho, Rodrigo Caio, Léo Pereira, Thuler, Gustavo Henrique, Renê, Filipe Luís, Willian Arão, Gomes, Diego, Everton Ribeiro, Vitinho, Bruno Henrique e Michael.