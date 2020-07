Trump: sem distanciamento, norte-americanos devem usar máscara

Matéria publicada em 22 de julho de 2020, 08:45 horas

EUA têm 3.819.139 casos de covid-19 e 140.630 mortes

Washington – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em uma mudança em suas falas sobre os protetores faciais, encorajou nessa terça-feira (21) os norte-americanos a usarem uma máscara se não puderem manter distância social das pessoas ao seu redor, em um esforço para conter a disseminação do novo coronavírus.

No primeiro briefing focado na pandemia em meses, Trump disse a repórteres, na Casa Branca, que a situação do vírus provavelmente vai piorar antes de melhorar.

O presidente tem relutado em usar máscara em público.

Casos

O Centro para Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos Estados Unidos informou, nessa terça-feira (21), que há 3.819.139 casos do novo coronavírus, com um aumento de 57.777 em relação à contagem anterior. O número de mortes aumentou em 473, para 140.630.

A contagem de casos de covid-19 é feita com base em dados levantados até a tarde do dia anterior. Os números do CDC não refletem necessariamente casos relatados por estados individualmente.

As informações são da Agência Brasil *