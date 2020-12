TSE indefere registro da candidatura de Dudu a prefeito de Itatiaia

Matéria publicada em 15 de dezembro de 2020, 22:47 horas

Itatiaia – Por seis votos a um, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) mudou o acórdão do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) e indeferiu o registro da candidatura de Eduardo Guedes, o Dudu (PSC) a prefeito de Itatiaia. Com a decisão, resta a Dudu tentar mudar o entendimento dos mesmos ministros que negaram o registro de sua candidatura através de embargos de declaração. Após o julgamento, o presidente do TSE, Luís Roberto Barroso, determinou que o TRE organize novas eleições em Itatiaia e que emposse o presidente da Câmara Municipal, a ser escolhido no dia 1º de janeiro, que assuma a prefeitura até o fim do processo eleitoral

A maioria dos ministros entendeu que o fato de Dudu ter exercido por seis meses o mandato de prefeito em 2016, depois da cassação do então prefeito Luís Carlos Ferreira Bastos, o Luís Carlos Ypê, configuraria uma segunda reeleição, o que é vedado. Este havia sido o entendimento do ministro relator, Mauro Campbell. O ministro Tarcísio Vieira pediu vista do processo em 3 de dezembro e, quando o processo retornou à pauta, nesta terça (15), apresentou voto favorável ao deferimento da candidatura de Dudu.

No entanto, os cinco ministros que votaram depois de Campbell (Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Sérgio Banhos, Luís Roberto Barroso e Luís Salomão) acompanharam o relator, decidindo por indeferir a candidatura de Dudu.

Entenda o caso

O plenário do TRE-RJ havia decidido, por unanimidade, em sessão, no dia 22 de outubro deferir a candidatura à reeleição de Eduardo Guedes, que entrou com recurso na Corte, para anulação da impugnação que apontava que o mesmo estaria buscando um terceiro mandato consecutivo.

No TRE, os seis desembargadores votaram pelo provimento ao registro de candidatura de Eduardo Guedes, decidindo que o candidato estava apto a concorrer para prefeito em Itatiaia nas eleições deste ano. A candidatura havia sido indeferida pelo juiz eleitoral de Resende, Hindenburg K. Brasil Cabral Pinto da Silva.

Na justificativa, o magistrado afirmou que o candidato impugnado, exerceu o cargo de prefeito, por seis meses anteriores ao pleito de 2016, sendo reeleito no mesmo ano para novo mandato. Tal situação, segundo decisão judicial, fere o texto constitucional, do art. 14, § 5º da Constituição da República, que representaria um terceiro mandato consecutivo.

A defesa do candidato, porém, afirmou que Dudu, como é conhecido eleitoralmente, teria exercido mandato, em 2016, por 50 dias antes das eleições. A defesa argumentou existir jurisprudência no TSE (Tribunal Superior Eleitoral), sobre o chamado mandato “tampão”, que não se caracteriza de fato um novo mandato. O plenário do TRE concordou com a defesa.